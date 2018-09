Skeletonster Bos ziet voordeel verdwijnen

"Ik heb sowieso een relatief goed gevoel bij deze baan", vertelde Bos zaterdag. "Maar elke baan is weer heel anders, dus ik moet weer even wennen aan het profiel en aan de lijnen. Het rodelen wordt hier ook gehouden. Er ligt veel meer ijs hier op de baan dan vorig jaar in maart. En ook de temperatuur is heel anders."

Bos tijdens de training. Ⓒ Reuters

De 24-jarige Nederlandse heeft precies bijgehouden hoeveel runs ze in totaal heeft gemaakt op de baan in Pyeongchang. "Dat zijn er 45. Ik hou dat bij in een notitieboekje", verduidelijkte ze. "Vorig jaar werd ik derde. Ik zette toen twee constante runs neer. De secties negen tot en met twaalf waren toen heel moeilijk, maar ik kwam daar in tegenstelling tot veel anderen goed doorheen. Maar dat stuk is nu makkelijk, dus daar heb ik geen voordeel meer bij helaas."

Bos geniet van haar eerste aanloop richting Winterspelen. Andere sporten bekijken zit er echter zeker niet in. "Het uitzoeken van het materiaal gaat veel tijd in zitten. Drie dagen geleden was het ijs -10, nu is het rond de baan boven de nul graden. We moeten goed inspelen op de weersvoorspellingen. Ik heb daar niet voldoende ervaring mee, maar mijn coach gelukkig wel. Dat komt wel goed", aldus Bos, die ziek was, maar inmiddels weer helemaal is hersteld.

De debutante op de Winterspelen kreeg ook mee dat snowboarder Niek van der Velden hard onderuit ging en dat daarbij zijn schouder uit de kom schoot, waardoor verdere deelname aan de Spelen op de toch staat. "Dat gebeurt vaker in die sport, maar voor Niek is het heel jammer."