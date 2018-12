Over de muur in Korea

Jaap de Groot Ⓒ De Telegraaf

Hoeveel sport samenbrengt is wel duidelijk geworden tijdens de opening van de 23e Winterspelen. Er waren bijna 3000 atleten uit 91 landen aanwezig en er werd een geweldige show opgevoerd waarin Zuid-Korea onderstreepte een innovatieve grootmacht te zijn. Er werd gezongen, gedanst en politiek bedreven. Een zogenaamde performance of passion and peace.