Europa League: Arsenal gelijk bij Sporting Portugal, gelijkspel Vertessen met Union St.Gillis

Na een minuut of 20 kopte William Saliba Arsenal op voorsprong, na een voorzet van Fábio Vieira. Na iets meer dan een half uur was het alweer gelijk. Gonçalo Inácio scoorde ook met het hoofd, na een hoekschop van Marcus Edwards.

Na de hervatting zette Paulinho de Portugezen op voorsprong, door in de rebound binnen te tikken. Door een wat ongelukkig eigen doelpunt werd het door Hidemasa Morita kort later alweer gelijk.

Jeremiah St. Juste, onder meer oud-Feyenoorder, speelde van het begin mee met Sporting.

1. FC Union Berlin

1. FC Union Berlin uit Duitsland speelde op eigen veld gelijk tegen Union St.Gillis, dat uit België komt. De wedstrijd in Stadion An der Alten Försterei eindigde in 3-3.

Union Berlin had eerder in de tussenronde van het toernooi Ajax uitgeschakeld.

Na een klein half uur zette Victor Boniface de Belgen op voorsprong, na voorbereidend werk van de van PSV gehuurde Yorbe Vertessen. Vlak voor rust maakte Josip Juranovic gelijk. De Kroaat scoorde uit een vrije trap.

Vertessen zette zijn nieuwe werkgever kort na de hervatting opnieuw op voorsprong. Een paar minuten later stond het 2-2. Robin Knoche miste in eerste instantie een strafschop, maar schoot in de rebound alsnog raak.

Opnieuw herstelde Union St.Gillis zich snel, nu door een treffer van andermaal Boniface (2-3). Vlak voor tijd maakte Sven Michel de 3-3.

Danilho Doekhi en Sheraldo Becker stonden in de beginopstelling bij de Duitsers, datzelfde gold voor Bart Nieuwkoop en Oussama El Azzouzi bij de Belgen.

Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen versloeg in hetzelfde toernooi Ferencváros, 2-0. Al na 10 minuten kwam Leverkusen op voorsprong door een doelpunt van Kerem Demirbay. In de slotfase maakte Edmond Tapsoba er 2-0 van.

Jeremie Frimpong was basisspeler bij de Duitse club. De Nederlandse verdediger was het afgelopen weekeinde tegen Hertha BSC al vroeg uitgevallen, nota bene nadat hij een doelpunt en een assist achter zijn naam had gekregen. Frimpong behoort tot de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, onlangs door bondscoach Ronald Koeman bekendgemaakt.

Mats Knoester, voormalig speler van Heracles Almelo, deed mee bij de Hongaren.

Zege AS Roma

AS Roma versloeg Real Sociedad. In de eigen stad deden de Italianen dat met 2-0. De doelpunten tegen de Spaanse formatie kwamen op naam van Stephan El Shaarawy en Marash Kumbulla.

Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd bij Roma. Trainer José Mourinho liet de sinds kort weer herstelde Georginio Wijnaldum na een uur invallen.

