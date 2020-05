Hartverscheurend bericht voor basketballer Mitchell van Utah Jazz

„Mijn zoon hield van jou”, aldus de vader van de tienjarige Traygen Shane Johnson. „Hij wilde zoals jou worden, maar overleed deze week bij een ongeval met een motorfiets. We dachten dat jij dit misschien wilde weten, want we gaan hem cremeren in jouw shirt. Hij zou je dolgraag hebben ontmoet. Als je even tijd hebt, hopen we dat je ons contacteert.”

Mitchell reageerde vrijwel meteen. „Mijn medeleven, dit breekt mijn hart”, aldus de voormalig winnaar van de jaarlijkse NBA Dunk Contest. „Zend alstublieft al jullie gebeden naar deze familie.”

Johnson kwam om het leven toen hij met een kleine motorfiets aan het rijden was. Het jongetje verloor de controle over het stuur, raakte een stoeprand en kwam tegen een boom terecht. Hij overleed ter plaatse.