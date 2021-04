Fred Grim: ’Ik wil ooit trainer van Ajax worden’

Fred Grim hoopt zich met RKC Waalwijk direct te kunnen handhaven in de Eredivisie. „Maar ik denk dat het spannend gaat blijven tot aan het einde.” Ⓒ Rias Immink

Ajax is de rode draad in de carrière van Fred Grim. De 55-jarige Amsterdammer was een kwart eeuw actief bij de Amsterdamse topclub. Als jeugdspeler, reservekeeper, eerste keeper, jeugdtrainer en keeperstrainer zag hij van nabij de grote kanonnen van het Nederlandse voetbal aan het werk. De lessen die hij opdeed, brengt Grim in de praktijk als trainer bij RKC Waalwijk, waarmee hij de komende weken een derde seizoen Eredivisie-voetbal hoopt veilig te stellen en zondag oude liefde Ajax ontvangt.