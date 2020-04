Kiki Bertens kan titel in Madrid ’virtueel’ verdedigen

„Ik vind het Virtual Project een leuk initiatief voor een goede zaak. Ik zal het wel missen dat ik dit jaar niet in Madrid kan spelen omdat het een erg leuk toernooi is, maar ik zal mijn best doen om vanaf de bank thuis mee te doen aan de Tennis World Tour game”, aldus Bertens op de website van de Madrid Open. „Ik probeer in de game net zo goed te presteren in als ik vorig jaar deed op de baan.”

Bertens bewaart meer dan goede herinneringen aan de Madrid Open. Na haar toernooiwinst vorig jaar klom de Nederlandse tennisster naar de vierde plek op de wereldranglijst. Daarmee verbeterde ze het record van Betty Stöve, die in 1977 de nummer 5 van de wereld was.

Behalve Bertens heeft ook Angelique Kerber, oud-winnares van de Australian Open, en de Française Fiona Ferro toegezegd mee te zullen doen aan het virtuele tennistoernooi dat van 27 tot 30 april wordt gehouden.

Bij de mannen heeft de organisatie inmiddels een indrukwekkend deelnemersveld weten te strikken. Rafael Nadal, die de Madrid Open vijf keer won, Andy Murray en John Isner zijn van de partij.

Aan het toernooi is een prijzengeld verbonden van 150.000 euro. De winnaars mogen bepalen naar welk goed doel het geld gaat. Een deel moet ten goede komen aan minder gefortuneerde tennissers en een deel gaat naar projecten die de gevolgen van de coronacrisis willen aanpakken.