De Roon is ’heel blij’, Hateboer vond Ajax niet zo aanvallend

„We zijn heel blij dat het ons voor het tweede jaar op een rij weten te plaatsen voor de laatste zestien”, zo zegt De Roon. Volgens de middenvelder mag die prestatie niet onderschat worden. „Qua begroting lopen we immers flink achter op de grote clubs. We zijn wat dat betreft misschien wel een beetje vergelijkbaar met Ajax qua begroting. Wij doen het immers ook met veel jonge talenten.”

Volgens Hateboer had Atalanta een makkelijke avond dan verwacht. „Ik denk dat André Onana degene met meeste balcontacten was, dat was voor ons geen probleem. Zolang hij de bal heeft, kunnen ze niet scoren. Sowieso vond ik ze niet heel aanvallend. Tijdens de eerste wedstrijd zetten ze meer aan, nu waren ze vooral veel aan het schuiven achterin. Zoals gezegd was dat voor ons prima.”

Gasperini: ’Dit is bijna onvoorstelbaar’

Hun trainer Gian Piero Gasperini was in de wolken met het resultaat van zijn ploeg. „Dit is echt ongelooflijk. Ik ben buitengewoon tevreden. We zitten weer in de achtste finales van de Champions League. We halen 10 punten in een poule met Liverpool en Ajax. Onvoorstelbaar bijna.”

Atalanta strandde vorig seizoen in de kwartfinales van de Champions League. „Maar toen speelden we in de groepsfase niet zo volwassen als we nu hebben gedaan. We hebben in deze wedstrijd eigenlijk maar een kans weggegeven”, zo doelde hij op een misser van Davy Klaassen. „Toch bleef het spannend totdat Luis Muriel in de slotfase scoorde voor ons. Toen was het gebeurd. We hebben de uitwedstrijden tegen Liverpool en Ajax gewonnen. Dan verdien je te overwinteren in de Champions League.”