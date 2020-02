John van den Brom over blessures bij Ajax: ’Hoe is dit in godsnaam mogelijk?’

Quincy Promes raakt geblesseerd en krijgt hulp van PSV-collega Denzel Dumfries. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Op de terugweg vanuit Venlo viel John van den Brom in de spelersbus van FC Utrecht van de ene in de andere verbazing. „We keken Ajax-PSV. Ik zag de ene na de andere Ajax-speler geblesseerd uitvallen en dacht: hoe is dit in godsnaam mogelijk?”, zegt de trainer die zondag in stadion Galgenwaard de degens kruist met de Amsterdammers, maar desondanks niet in zijn handen wreef. „In eerste instantie denk je vooral: wat vervelend voor die jongens”, doelt hij op de blessures van Joël Veltman, Quincy Promes en Ryan Babel.