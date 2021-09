Ajax bindt ook Fortuna Sittard aan zegekar

Het plan van Erik ten Hag was om met dezelfde opstelling te beginnen als zes dagen geleden uit bij Sporting Club de Portugal, maar tijdens de warming-up kon die basiself al de prullenbak in. Jurriën Timber haakte geblesseerd af, waardoor Perr Schuurs zijn opwachting maakte achterin. De centrale mandekker kon zo aantekenen tegen zijn oude club, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

Zijn maatje achterin, Lisandro Martinez, kreeg al na een minuut een grote kans op de openingstreffer, maar zijn schot werd geblokt. Twee minuten later werd Antony zijn inzet van de lijn gehaald. Ondertussen kreeg ook Fortuna een personele tegenvaller te verwerken. Al na acht minuten kon Mickaël Tirpan niet meer verder en moest Samy Baghdadi invallen.

Berghuis scoort weer

Ook met de nieuwe man was de druk van Ajax niet te stoppen door Fortuna en na elf minuten tikte Steven Berghuis de openingstreffer binnen, nadat hij de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten belandde. Het tempo waarin de bezoekers kansen creëerden nam daarna flink af, maar toch was het nog binnen het half uur 0-2, na een geplaatst schot van Noussair Mazraoui. Pas daarna toonden de Limburgers voor het eerst ook gevaarlijk te kunnen zijn, maar het schot van Baghdadi ging voorlangs.

Perr Schuurs stond tegen zijn oude club in de basis. Ⓒ ProShots

Het was een zeldzame oprisping, want Ajax liep nog voor rust verder weg. Daley Blind vond met een strakke pas Dusan Tadic, waarna de aanvoerder zijn naam op het scorebord zette. Die ruime voorsprong na 45 minuten gaf Ten Hag de gelegenheid Berghuis rust te gunnen en Mohammed Kudus ritme te laten opdoen. De Ghanees kwam in een Ajax-elftal terecht dat veel minder swingde dan voor de theepauze. Beide ploegen kregen kansjes zonder dat Yanick van Osch en Remko Pasveer echt op de proef werden gesteld.

Invallers scoren

Pas twintig minuten voor tijd schakelde Ajax weer een versnelling hoger. Eerst bediende Tadic Kudus die de lage voorzet eenvoudig kon binnentikken. Vervolgens scoorde ook een andere invaller. Nicolas Tagliafico rondde uitstekend af na een vlot lopende aanval van de Amsterdammers.

Daarmee bevestigde Ajax zijn topvorm. Sinds het gelijkspel uit bij FC Twente won het alle vier de Eredivisie-duels met een doelsaldo van 21 tegen 0. Tussendoor werd er ook nog in de Champions League gewonnen met 1-5. Dat Fortuna niet meer doelpunten tegenkreeg dan de kampioen van Portugal, zal wellicht het enige lichtpuntje zijn voor de ploeg van Sjors Ultee.