Trabzonspor en Mikel scheiden wegen na geschil over corona

De 32-jarige Nigeriaan is van mening dat er in Turkije niet langer gevoetbald kan worden. „Er is meer in het leven dan voetbal. Ik voel me er niet goed bij om in deze omstandigheden te voetballen. Iedereen zou thuis moeten zijn in deze moeilijke periode, bij zijn familie en geliefden. Het seizoen moet worden onderbroken, nu de wereld met zulke turbulente ontwikkelingen wordt geconfronteerd”, schreef Mikel drie dagen geleden op social media.

Trabzonspor, koploper in de Turkse competitie, maakte dinsdagavond bekend dat het contract van Mikel (dat doorliep tot de zomer van 2021) in overleg is beëindigd.