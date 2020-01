Waterpoloërs spelen beter op EK dan resultaten doen vermoeden

Eelco Wagenaar speelt tegen Servië een solide partij, maar moet toch elf treffers incasseren. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Er werd gehoopt op een plaats bij de beste acht landen op het EK waterpolo, maar de mannen van Oranje gaan volgende week naar huis met een klassering in de staartgroep. „We moeten niet zielig doen. Hup, de knop om en vooruitkijken naar het olympisch kwalificatietoernooi in maart. En leren van de fouten. Tokio is nog altijd haalbaar.”