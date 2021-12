WK darts: Danny Noppert verder na stroeve start

Noppert sloot zijn eerste duel bij dit WK af met een gemiddelde van 88.42 punten en een finishpercentage van 27,8 procent. Hij gooit in de derde ronde tegen de Brit Ryan Searle, de nummer 15 van de wereld.

„Mijn hoofd staat op ontploffen nu, het was echt nog wel spannend. Ik had verwacht dat ik deze partij iets makkelijker zou winnen”, gaf Noppert toe bij RTL7. „Ik zat te vaak naast de triple 20 en de dubbels. Het was trekken aan de pijlen, maar ik heb wel gewonnen. Dat is het belangrijkste. Tegen Ryan Searle kan ik echter op deze manier niet spelen. Dan zal ik echt beter voor de dag moeten komen. Want dit niveau is niet wat ik wil, al mag ik nu wel de kerstdagen doorbrengen in Londen. We gaan ervoor.”

Van Barneveld

Na Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort, Martijn Kleermaker en Michael van Gerwen is Noppert de vijfde Nederlander die zich bij de laatste 32 heeft geschaard. Raymond van Barneveld kan zich donderdagavond ook nog bij dit selecte gezelschap voegen. De Hagenaar moet dan wel de Engelsman Rob Cross verslaan.