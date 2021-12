WK darts: Raymond van Barneveld ligt eruit, Danny Noppert wel verder

Van Barneveld begon sterk aan het duel met Cross, de nummer 11 van de wereld. Met 3-1 in legs schreef hij de eerste set op zijn naam dankzij een knappe 170-finish.

Cross herstelde zich goed in de tweede set, die hij met 3-1 in legs won (1-1). Daarna kon Van Barneveld het initiatief niet meer terugpakken en verloor hij ook de volgende twee sets.

Cross kwam op een lager gemiddelde uit dan zijn Nederlandse tegenstander (90.38 tegen 92.45), maar was aanzienlijk beter in het uitgooien op de dubbels (38,5 procent tegen 21,4 procent).

Van Barneveld veroverde de wereldtitel bij de PDC in 2007, nadat hij vier keer wereldkampioen was geworden bij de andere bond BDO. In 2009 verloor hij de finale van Phil Taylor en daarna bereikte hij nog vijf keer de halve finale. ’Barney’ beëindigde zijn carrière na zijn uitschakeling op het WK in december 2019 en nam in 2020 uitvoerig afscheid. In september van dat jaar maakte hij echter zijn comeback.

Danny Noppert. Ⓒ HH/ANP

Noppert

Eerder op de avond bereikte Danny Noppert wel de derde ronde. De 30-jarige Fries bleef na een stroeve start de Brit Jason Heaver in vier sets de baas: 3-1. De als achttiende geplaatste Noppert verloor de eerste set (1-3), maar kwam daarna goed in zijn ritme tegen de nummer 98 van de wereld.

Noppert sloot zijn eerste duel bij dit WK af met een gemiddelde van 88.42 punten en een finishpercentage van 27,8 procent. Hij gooit in de derde ronde tegen de Brit Ryan Searle, de nummer 15 van de wereld.

„Mijn hoofd staat op ontploffen nu, het was echt nog wel spannend. Ik had verwacht dat ik deze partij iets makkelijker zou winnen”, gaf Noppert toe bij RTL7. „Ik zat te vaak naast de triple 20 en de dubbels. Het was trekken aan de pijlen, maar ik heb wel gewonnen. Dat is het belangrijkste. Tegen Ryan Searle kan ik echter op deze manier niet spelen. Dan zal ik echt beter voor de dag moeten komen. Want dit niveau is niet wat ik wil, al mag ik nu wel de kerstdagen doorbrengen in Londen. We gaan ervoor.”

Na Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort, Martijn Kleermaker en Michael van Gerwen is Noppert de vijfde Nederlander die zich bij de laatste 32 heeft geschaard.