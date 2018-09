Real Madrid neemt Ronaldo in bescherming

De 31-jarige superster zou volgens rapporten van Football Leaks ruim 60 miljoen euro hebben verscheept naar een belastingparadijs, waardoor hij 35 miljoen euro aan belasting niet hoefde te betalen.

"Gezien rapporten die zijn gepubliceerd in de afgelopen dagen ende verklaring van de belastingdienst, is er bewijs dat onze speler zich bewust is van al zijn fiscale verplichtingen. De club heeft dan ook het grootst mogelijke respect voor hem. Zijn gedrag is zijn hele loopbaan een voorbeeld geweest", zo luidt het statement op de website van Real Madrid.

Via klokkenluidersplatform Football Leaks zijn miljoenen geheime documenten uit de voetbalwereld naar buiten gekomen, waaronder contracten van tal van spelers.