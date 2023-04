Djokovic: ’Als ik Kyrgios coach wint hij vijf grand slams, maar het zou hem veel geld kosten’

Novak Djokovic en Nick Kyrgios. Ⓒ ANP/HH

Als hoogstgeplaatste speler is Novak Djokovic momenteel actief op de Srpska Open, maar van topvorm is nog geen sprake bij de 22-voudig grandslamwinnaar. Hij kwam tegen de onbekende Franse tiener Luca Van Assche met de schrik vrij in drie sets. Toch nam de Serviër na afloop tijd voor een wat luchtiger interview.