Live: Verstappen rijdt vijfde in Canada, Vettel wacht tijdstraf

De Duitser Sebastian Vettel vertrekt in zijn Ferrari voor het eerst dit seizoen vanaf de pole. Naast hem staat regerend wereldkampioen Lewis Hamilton in de Mercedes. Vettel won de race op Circuit Gilles Villeneuve vorig jaar, nadat hij toen ook de poleposition had gepakt. Dit seizoen wist Ferrari nog geen enkele race te winnen. Mercedes won met Hamilton (4) en Valtteri Bottas (2) alle races dit seizoen.

