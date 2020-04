Moment van toen: Ajax verslaat Tottenham Hotspur met 1-0

30 april 2019: Ajax verslaat Tottenham Hotspur met 1-0

Het is de avond van Donny van de Beek, die Ajax de meer dan verdiende zege bezorgt in het eerste halvefinaleduel in de Champions League. De middenvelder is het eindstation van een fraaie Ajax-aanval over vele schijven.

De ploeg van trainer Erik ten Hag legt bij vlagen een masterclass op de mat in het fonkelnieuwe Tottenham Hotspur-stadion, maar verzuimt een ruimere marge neer te zetten in een van de betere wedstrijden van de indrukwekkende Europese campagne. Zo schiet David Neres vlak voor tijd op de paal.

Het uitblijven van een tweede treffer zal Ajax pijnlijk opbreken, als Lucas Moura bij de return in de zesde minuut van de blessuretijd de fatale 2-3 maakt, waardoor de ploeg op tragische wijze naast de Champions League-finale grijpt.