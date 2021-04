Dreun voor Ajax in Europa League

Een gemiste penalty, veel gemiste kansen en een blunder van Kjell Scherpen deden pijn bij de ploeg van trainer Erik ten Hag, die volgende week vol aan de bak zal moeten in Rome om de zaken recht te trekken.

Ajax had in de eerste helft moeite met de snelle counters die AS Roma er kan uit gooien. Een aantal keren ontsnapten de Amsterdammers goed, omdat Roma niet goed omging met een overtalsituatie. Zo schoot de ervaren Bosniër Edin Dzeko voorlangs. Bij een schot van afstand van Bryan Cristante moest Ajax-goalie Kjell Scherpen zich strekken.

Kjell Scherpen baalt Ⓒ ANP/HH

De 21-jarige doelman maakte zijn Europese debuut omdat routinier Maarten Stekelenburg niet op tijd was hersteld van een knieblessure, die hem ook al het treffen met Heerenveen kostte. Scherpen heeft nu drie wedstrijden gekeept in de hoofdmacht van Ajax, in drie verschillende competities.

Een van de uitbraken van Roma werd Leonardo Spinazzola voor deze wedstrijd fataal. De international van Italië blesseerde zijn hamstrings toen hij aanzette en moest na ruim een half uur voetbal balend de kleedkamers opzoeken.

Davy Klaassen heeft de score geopend. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ondanks de penibele situaties voor het doel van Scherpen was het toch Ajax dat in de 39e minuut de leiding nam. Davy Klaassen vond Dusan Tadic, die in kansrijke positie niet zelf schoot, maar de doorgelopen Klaassen, Mister 1-0, vond. Dramatisch uitverdedigen lag overigens aan de goal ten grondslag.

Amper een minuut later had Antony Ajax al aan een nieuw doelpunt kunnen helpen, maar de Braziliaan benutte een grote kans niet. Doelman Pau López stond zijn mannetje, maar desondanks had Antony moeten scoren. Het was wellicht ook wat te veel van het goede geweest in de eerste helft.

Na de rust maakte Ajax de indruk snel te willen weglopen van de Romeinen. De ploeg van Ten Hag viel verwoed aan en kreeg in de 50e minuut een penalty. Tadic vaak een zekerheidje vanaf de stip rekende erop dat keeper Lopez een hoek zou kiezen, maar de keeper bleef staan en bracht eenvoudig redding. Tadic had zijn laatste zeventien penalty’s benut. Deze misser bleek de opmaat voor een hoop ellende.

Scherpen blundert

Een paar minuten later was het Scherpen die gruwelijk in de fout ging. Lorenzo Pellegrini legde aan voor een vrije trap die een prooi had moeten zijn, maar de debutant grabbelde en zag de bal tergend langzaam in zijn eigen doel belanden. Een hard gelag voor de doelman, die verder prima voor de dag kwam.

De gemiste penalty van Dusan Tadic Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ten Hag moest wat doen. De Tukker besloot Brian Brobbey te brengen voor Neres, die het niet had tegen Roma. Vijf minuten na zijn invalbeurt dook de 19-jarige spits alleen op voor het doel van Lopez, maar hij verloor het een-tegen-een-duel van de goalie. Ook Antony kreeg de bal er na een fraaie aanval met de hak niet in. Tussendoor kostte shirtje trekken bij Dzeko de 18-jarige Devyne Rensch door een gele kaart de return in Italië.

Vlak voor tijd deelde Roger Ibanez namens AS Roma nog een dreun uit. Met een ziedende knal zorgde hij ervoor dat de return voor Ajax over een week nog een heel lastige aangelegenheid wordt.