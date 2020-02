Meurisse wint eerste rit in Ronde van Murcia

De 28-jarige Belg was in de sprint de sterkste van een vroege vlucht van tien renners. De wielrenner van Circus-Wanty Groupe Gobert bleef in de rit van Los Alcazares naar Caravaca de la Cruz na 177,6 kilometer de Canadees Adam De Vos en de Tsjech Josef Cerny voor. Het peloton, met daarin kopmannen Alejandro Valverde van Movistar en Luis Leon Sanchez van Astana, kwam pas binnen op ruim 16 minuten achterstand.

Meurisse heeft ook de leiderstrui veroverd, met 4 seconden voorsprong op De Vos. De Ronde van Murcia telt twee etappes. Zaterdag volgt een rit van Santomera naar Murcia, met daarin de beklimming van de Alto de Collado Bermeja, een klim van de buitencategorie.