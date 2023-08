Hooligans megasnel in beeld via volgsysteem

De KNVB wil samen met de clubs, het Openbaar Ministerie, gemeentes, supporters, politie en het kabinet een grote slag slaan bij de opsporing van voetbalvandalen op de tribunes in de stadions van de 34 betaald voetbalclubs. De razendsnelle ontwikkeling van identificatie via camera’s en volgsystemen kan dit seizoen voor een doorbraak zorgen. Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB, is er enthousiast over.

Ⓒ ANP/HH, Matty van Wijnbergen