Danny Buijs aan de slag bij Fortuna Sittard

Fortuna Sittard voert ook een wisseling van de wacht door op de post van technisch manager. Americo Branco, die al sinds november actief was bij de club, neemt per 1 juli die post over van Sjoerd Ars. De 32-jarige Branco was sinds 2014 werkzaam als technisch manager bij diverse clubs in Portugal. Ars blijft als technisch adviseur verbonden aan de club en zal Branco ondersteunen op het gebied van transfers, scouting en het samenstellen van de selectie.

Fortuna heeft een tumultueus seizoen achter de rug, waarin al vroeg afscheid werd genomen van trainer Sjors Ultee en vedette Burak Yilmaz voor de nodige commotie zorgde. De Turkse spits werd afgelopen zomer voor vijf seizoenen vastgelegd, waarvan twee als speler en drie als trainer, maar heeft besloten de deur na één seizoen weer achter zich dicht te trekken in Limburg. Trainer Velazquez leidde Fortuna naar de dertiende plaats, maar zijn opgewonden en af en toe zelfs ongecontroleerde gedrag in combinatie met de geringe voetballende ontwikkeling, die het elftal doormaakte, deed Fortuna besluiten op zoek te gaan naar een nieuwe trainer. De keuze is daarbij gevallen op Buijs, die bij FC Groningen jarenlang goed presteerde in de subtop van de Eredivisie, maar die zijn buitenlandse avontuur bij KV Mechelen snel zag eindigen.

Buijs speelde zelf ruim 250 wedstrijden in het betaalde voetbal en droeg onder meer het shirt van FC Groningen en Feyenoord. De Dordtenaar sloot zijn actieve carrière in 2014 af bij Kozakken Boys, de club waar hij ook zijn eerste stappen als hoofdtrainer zette.

De nieuwe technisch manager Branco legt uit hoe de keuze uiteindelijk op Buijs is gevallen. „In de afgelopen periode hebben Danny, Ivo Pfennings (algemeen directeur Fortuna, red.) en ik meermaals met elkaar om de tafel gezeten. Deze gesprekken verliepen zeer positief en hebben onze keuze alleen maar bevestigd. Zijn filosofie en speelstijl komen overeen met de passie en intensiteit die onze fans, maar ook wij als club graag willen zien.”