Jeffrey Herlings breekt sleutelbeen en mist GP van Nederland

Het ging zaterdag in Arnhem mis voor Herlings in de zestiende ronde. In eerste instantie leek het mee te vallen, maar onderzoeken wezen uit dat de 28-jarige Brabander zijn rechtersleutelbeen had gebroken.

Herlings was pas net terug van een blessure. Hij brak in juni een nekwervel in Duitsland. Herlings, die wel de snelste tijd in de vrije training reed, eindigde vorige week bij de Grote Prijs van Zweden als vierde.