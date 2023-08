Jeffrey Herlings valt wéér: motorcrosser naar ziekenhuis

De vijfvoudig wereldkampioen (twee keer in de MXGP en drie keer in de MX2) laat zich in een ziekenhuis onderzoeken. Daar zal blijken of hij dit weekeinde nog in actie kan komen in Arnhem.

Herlings was pas net terug van een blessure. Hij brak in juni een nekwervel in Duitsland. Herlings reed wel de snelste tijd in de vrije training.