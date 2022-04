Milan Vader zwaargewond na vreselijke val in Ronde van het Baskenland

De 26-jarige Middelburger is geopereerd in een ziekenhuis in Bilbao. Een woordvoerder van de wielerploeg laat weten dat de toestand van Vader momenteel stabiel is.

Patrick Vader, de vader van Milan, laat in de Zeeuwse krant PZC weten dat zijn zoon gebroken ruggenwervels heeft, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad. Ook zouden er stents in de halsslagaders van Milan zijn geplaatst omdat die zijn vernauwd.

Vader is bezig aan zijn eerste seizoen bij Jumbo-Visma. Hij was in de jaren hiervoor vooral actief als mountainbiker. Op de Spelen van Tokio werd hij tiende.