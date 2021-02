KNSB baalt van streep door NK op natuurijs: ’Heel bittere pil’

De schaatsbond had samen met organisator House of Sports de afgelopen dagen met man en macht gewerkt aan de voorbereidingen voor zo’n NK, met een bijbehorende bubbel voor de marathonschaatsers. „Er lag een unieke kans om in deze vorstperiode een heroïsche wedstrijd te organiseren. We stonden klaar, het wachten was slechts op groen licht vanuit Den Haag.”

De KNSB betreurt het niet-doorgaan van het NK vooral voor het marathonpeloton. „Deze groep topsporters heeft dit seizoen al zo veel sportieve teleurstellingen moeten verwerken”, zegt De Wit. „Het leek erop dat deze schaatswinter voor hen toch nog wat glans kon krijgen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.”