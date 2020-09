Historische wissels in Eredivisie

Sinds dit seizoen mag er vijf keer gewisseld worden en die extra wisselmogelijkheden zijn natuurlijk al benut door trainers, maar vier wissels in één keer is iets nieuws.

Het was erg druk rondom de vierde man, die alle moeite had om de administratie op orde te brengen. Wormuth haalde zijn vier meest naar voren geschoven spelers naar de kant: de aanvallers Delano Burgzorg, Luca de la Torre, Adrian Szöke en de aanvallende middenvelder Rai Vloet en probeerde het tij te keren met het kwartet Sinan Bakis, Jeremy Cijntje, Mohamed Amissi en Rohat Agca.

Uiteindelijk was het maar goed dat Wormuth niet in één keer vijf spelers naar de kant haalde, want later in de wedstrijd viel doelman Janis Blaswich geblesseerd uit. Hij werd vervangen door Michael Brouwer. Uiteindelijk verloor Heracles in Tilburg met 4-0.

Internationaal gezien is de vierdubbele wissel geen noviteit. Zo wisselde Jos Luhukay als trainer van Sankt-Pauli in mei van dit jaar ook na een uur spelen vier spelers in één keer. De Limburger deed dit bij een 1-0 achterstand tegen Darmstadt 98. Een van de invallers was de huidige SC Heerenveen-spits Henk Veerman. De opvallende actie van Luhukay sorteerde niet het gewenste effect want de Hamburgse club verloor uiteindelijk met 4-0.

