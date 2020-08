Ajax klopt enkelvoudig Duits kampioen

Lassina Traoré opende in de vierde minuut de score. Na een klein half uur spelen verzorgde Devyne Rensch de 2-0. De linksback was afgelopen weekeinde ook al trefzeker tegen Red Bull Salzburg. Dat duel was de afsluiting van het trainingskamp in Oostenrijk.

Traoré schoot tien minuten voor rust vanaf elf meter de 3-0 tegen de touwen. Jurgen Ekkelenkamp tilde met treffers in de 44e en 59e minuut de score naar 5-0. Janni Serra en Fin Bartels bepaalde in de laatste twintig minuten de eindstand op 5-2.

Ajax trad aan met de B-keuze. Lisandro Martinez was de opvallendste speler aan Amsterdamse zijde. De centrale verdediger uit Argentinië was vorig jaar - op Dusan Tadic na - de speler met de meeste minuten in de hoofdmacht.

Om 19.00 uur treedt trainer Erik ten Hag met de andere helft van de selectie aan tegen Hertha BSC.