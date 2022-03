Sport Kort: Eden Hazard geopereerd aan kuit

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Vrouwen opnieuw niet welkom bij voetbalduel Iran

20.32 uur: Opnieuw is vrouwen de toegang tot een voetbalinterland van Iran geweigerd. Volgens het persbureau Isna was dat oorspronkelijk wel toegestaan. Online hadden 2000 liefhebsters een geldig toegangsbewijs bemachtigd, maar toen zij zich daarmee dinsdag bij het Resa-stadion in Mashad meldden om de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Libanon bij te wonen, bleef de poort voor hen toch dicht.

Dat kwam de verantwoordelijke personen op kritiek te staan van de Iraanse internationals, die dit duel niet zoals gebruikelijk in Teheran afwerkten maar in de religieus zeer conservatieve stad Mashad in het noorden Door deze verhuizing werd al gevreesd dat vrouwelijke supporters niet welkom zouden zijn.

Iran, al gekwalificeerd voor het WK in Qatar, won met 2-0. Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh maakte de tweede treffer.

Belgische international Eden Hazard geopereerd

20.31 uur: De Belgische international Eden Hazard is dinsdag opnieuw geopereerd. Volgens zijn club Real Madrid is de ingreep geslaagd. De dienstdoende chirurg verwijderde een plaatje in het rechter kuitbeen van Hazard, onder het toeziend oog van de medische staf van Real. Het plaatje was twee jaar geleden aangebracht nadat de aanvaller een enkelbreuk had opgelopen.

Hazard staat sinds 2019 onder contract bij de veelvoudig Spaanse kampioen maar wordt er geplaagd door blessures. Dit seizoen kwam hij zeventien keer in actie, voor het laatst op 19 februari, 5 minuten tegen Alavés. Door deze ingreep hopen de artsen dat het ergste leed nu geleden is. De Belg mocht erna naar huis om te herstellen. Het is nog niet te zeggen wanneer hij zijn rentree kan maken op het veld.

Spaanse coach voor windsurfster De Geus

19.24 uur: Het Watersportverbond heeft Ivan Pastor aangetrokken als coach van drievoudig wereldkampioene windsurfen Lilian de Geus. De 42-jarige Pastor gaat haar voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024 in Frankrijk.

Na Tokio (vijfde) en Rio de Janeiro (vierde) is De Geus extra gemotiveerd geraakt een olympische medaille aan haar verzameling eremetaal toe te voegen. Dat moet gaan gebeuren in de nieuwe, spectaculaire IQ Foil-klasse, de opvolger van de verouderde RS:X-zeilplank.

De Geus liet weten de afgelopen winter sterker te zijn geworden en maakte tijdens een trainingsstage op Aruba kennis met Pastor, die zelf vier keer actief was op de Spelen. "Hij heeft heel hoge doelen en ik ook", aldus de Almeerse foilsurfster. De Spanjaard volgt Jacco Koops op. De oude coach van De Geus is hoofd talentontwikkeling geworden bij het Watersportverbond.

Pastor werkte sinds 2015 als surfer geregeld samen met Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe. Daardoor is hij bekend met de aanpak van Aaron McIntosh, die de Nederlandse mannen van het IQ Foil-team onder zijn hoede heeft.

Schaker Karjakin overweegt beroep tegen uitsluiting

18.26 uur: De Russische grootmeester Sergej Karjakin overweegt volgens persbureau Tass beroep aan te tekenen tegen zijn uitsluiting voor een half jaar. De internationale schaakfederatie FIDE besloot daartoe omdat de 32-jarige Rus de invasie in Oekraïne steun had betuigd.

Karjakin, die in 2016 om de wereldtitel tegenover de Noor Magnus Carlsen aan het schaakbord zat, stelde zich onlangs vierkant op achter de Russische president Vladimir Poetin, die het leger opdracht gaf het buurland binnen te vallen. In 2014 juichte de schaakgrootmeester ook al de annexatie van de Krim toe, het schiereiland waar hij werd geboren. Karjakin deed tot 2009 namens Oekraïne mee aan toernooien.

Door de strafmaatregel van de FIDE mist Karjakin het WK-kandidatentoernooi, dat 16 juni begint. "Nu denk ik alleen aan een beroepsprocedure. Daar staan 21 dagen voor, en een week is al voorbij. We moeten dus opschieten in deze kwestie".

Moskou raakte ook al de organisatie van de Schaakolympiade kwijt en het FIDE-congres. Daarnaast is het Russische schakers verboden ergens mee te doen onder eigen vlag.

Bayern München mist 7 speelsters door corona in Champions League

16.58 uur: Bayern München mist woensdag in de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen tegen Paris Saint-Germain zeven speelsters vanwege corona. Desondanks gaat de Duitse topclub proberen een in het eerste duel opgelopen achterstand (1-2) weg te werken.

„Het is een ramp”, zegt coach Jens Scheuer. „Dat het virus op deze manier bij ons toeslaat, net in de beslissende weken van het seizoen. Maar de wedstrijd uitstellen is geen optie. We moeten voetballen van de UEFA.”

In totaal mist Bayern acht speelsters in Parijs, omdat Viviane Asseyi is geschorst. Vermoedelijk heeft Bayern slechts twee veldspeelsters als wissel op de bank.

Wielrenner Eekhoff nog niet fit genoeg voor rentree

16.30 uur: Wielrenner Nils Eekhoff is nog niet fit genoeg om woensdag zijn rentree te maken in het peloton. Hij is door zijn team DSM alsnog uit de selectie gehaald voor de wielerkoers Dwars door Vlaanderen. De Amerikaan Kevin Vermaerke vervangt de Nederlander.

Eekhoff liep een hersenschudding op bij een val in de tweede etappe van Parijs-Nice begin maart. De wielrenner liet afgelopen week nog weten dat hij langer nodig had om daarvan te herstellen, maar maandag maakte DSM bekend dat hij Dwars door Vlaanderen zou rijden en zondag de Ronde van Vlaanderen.

Ploegcoach Phil West laat dinsdag weten dat Eekhoff nog wat meer dagen de tijd mag nemen om te herstellen. „Onze medische staf maakt eind van de week een inschatting of hij wel kan starten in de Ronde van Vlaanderen”, aldus West.

Cees Bol en Joris Nieuwenhuis zijn de twee Nederlandse renners die woensdag namens Team DSM in Roeselare aan de start komen van de Vlaamse semi-klassieker.

Speler Newcastle krijgt boete voor tweet met kritiek op arbiter

15.49 uur: Middenvelder Isaac Hayden van Newcastle United heeft een boete van 19.000 pond, omgerekend ruim 22.000 euro, gekregen voor een tweet waarin hij kritiek uitte op scheidsrechter David Coote. De Britse voetbalbond FA vond dat de speler de integriteit van de official in twijfel had getrokken en de arbiter persoonlijk had beledigd.

Hayden zat met een knieblessure aan de kant, maar zag wel dat zijn ploeg eerder deze maand met 1-0 verloor van Chelsea. De late goal kwam op naam van Kai Havertz, die kort daarvoor was ontsnapt aan een rode kaart voor een elleboogstoot tegen Dan Burn van Newcastle.

„Puike prestatie van onze jongens tegen 12 man”, plaatste Hayden na de wedstrijd op Twitter. De FA vond die opmerking niet door de beugel kunnen en diende een aanklacht in. De tuchtcommissie oordeelde dat Hayden een boete en een waarschuwing verdiende.

EK basketbal in 2025 uit solidariteit mogelijk in Oekraïne

15.43 uur: Oekraïne mag in 2025 een deel van het EK basketbal organiseren. De Europese basketbalfederatie wil „als blijk van solidariteit” met het Oost-Europese land de wedstrijden uit één groep in Oekraïne afwerken, mits dat mogelijk is nu het land in oorlog is met Rusland. Tot november van dit jaar houdt FIBA Europe die optie open.

De federatie wees wel alvast Letland, Cyprus en Finland aan als gastlanden van het EK 2025. Op Cyprus en in Finland worden alleen groepswedstrijden gespeeld, Letland huisvest de knock-outfase van het toernooi.

Rusland was ook kandidaat om één van de gastlanden van het EK te zijn, maar vanwege de oorlog in Oekraïne heeft de mondiale federatie Rusland voorlopig uitgesloten van deelname aan internationale competities. Het EK vindt plaats in september 2025.

Dit jaar is ook een EK, in september in Duitsland, Italië, Georgië en Tsjechië. De Nederlandse basketballers hebben zich daarvoor geplaatst.

Oranje zat vorige maand in Rusland voor een WK-kwalificatiewedstrijd toen de oorlog uitbrak. De basketballers traden in Perm ’gewoon’ aan tegen de Russen, maar weigerden een paar dagen later in Almere tegen ze te spelen.

RKC verlengt contract Wouters, Anita moet afwachten

14.33 uur: Luuk Wouters voetbalt ook volgend seizoen voor RKC Waalwijk. De club uit de Eredivisie heeft de optie in het aflopende contract van de 22-jarige Brabander gelicht, waardoor de verdediger tot de zomer van 2023 vastligt. Wouters speelde dit seizoen dertien wedstrijden in de Eredivisie.

De afgelopen contracten van drievoudig Oranje-international Vurnon Anita, Juriën Gaari en Hans Mulder zijn formeel opgezegd. RKC gaat echter op een later moment wel nog met deze spelers in gesprek over hun toekomst in Waalwijk. Mogelijk krijgen ze dan alsnog een contractaanbod. Middenvelder Anita (32) en verdediger Gaari (28) zijn doorgaans een vaste waarde in het elftal van trainer Joseph Oosting. RKC staat op de veertiende plaats.

Barcelona rekent op recordaantal toeschouwers bij vrouwenduel

13.55 uur: FC Barcelona rekent woensdag in Camp Nou op een recordaantal toeschouwers bij het duel met Real Madrid in de Champions League voor vrouwen. Voorzitter Joan Laporta heeft alle seizoenkaarthouders, die gratis naar binnen kunnen, opgeroepen om te komen. De overige tickets werden voor een gereduceerd tarief verkocht.

FC Barcelona maakte in januari al bekend dat de vrouwen-Clásico is uitverkocht. Desondanks zijn er sindsdien nog wel wat tickets in de verkoop gekomen. Naar verwachting komen woensdagavond ruim 90.000 mensen naar het stadion, dat plaats heeft voor bijna 100.000 bezoekers. Barcelona won vorige week, zonder de geblesseerde Lieke Martens, het eerste duel in de kwartfinales in Madrid met 3-1. Het is onzeker of Martens in Camp Nou wel kan meedoen bij de titelverdediger in de Champions League.

Het bezoekersrecord bij een clubwedstrijd bij de vrouwen staat op 60.739 toeschouwers, drie jaar geleden in Madrid bij Atlético - Barcelona. Internationaal is de best bezochte wedstrijd van voetbalsters tot nu toe de WK-finale van 1999 tussen de Verenigde Staten en China. Ruim 90.000 toeschouwers zagen in de Rose Bowl in Pasadena het gastland de wereldtitel pakken.

„We roepen al onze socios (leden) op om te komen en gebruik te maken van hun toegangskaart”, aldus Laporta. „We willen het wereldrecord voor een vrouwenwedstrijd verbeteren. We zijn trots op onze buitengewone voetbalsters, die voetballen in de stijl van Barcelona: attractief en spectaculair. Ze zijn de beste ploeg ter wereld. In een vol stadion kunnen ze nóg beter zijn.”

„Ik kan me nog niet voorstellen hoe het is om in Camp Nou te spelen”, zei sterspeelster Alèxia Putellas, die in Madrid twee keer scoorde. „Ik ben erg trots dat de club dit mogelijk maakt. Dit is een belangrijk moment voor het vrouwenvoetbal.”

Finish Ronde van Vlaanderen zeker tot en met 2028 in Oudenaarde

13.25 uur: De Ronde van Vlaanderen finisht nog zeker tot en met 2028 in Oudenaarde. Er is een nieuw contract afgesloten tussen de organisatie, de gemeente en de provincie Oost-Vlaanderen. Het Vlaamse stadje betaalt naar verluidt 400.000 euro per jaar om de aankomstplaats te zijn van de wielerklassieker.

De finish van de Ronde van Vlaanderen verhuisde in 2012 van Meerbeke naar Oudenaarde. Het betekende een grondige wijziging van het parcours. Sindsdien zitten de mythische Muur van Geraardsbergen en de Bosberg niet meer in de finale, maar vormen de Oude Kwaremont en de Paterberg de scherprechters.

Zondag vindt de 106e editie van ’Vlaanderens Mooiste’ plaats. Startplaats is Antwerpen. Volgend jaar is dat Brugge. Beide steden wisselen elkaar af als startlocatie en doen dat nog tot 2027. De Deen Kasper Asgreen zegevierde vorig jaar in de klassieker. Mathieu van der Poel, de winnaar van 2020, eindigde als tweede.

Tourwinnaar Pogacar debuteert in Dwars door Vlaanderen

12:20 uur De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar staat woensdag in Roeselare voor het eerst aan de start van Dwars door Vlaanderen. De tweevoudig winnaar van de Tour de France behoort zoals verwacht tot de zeven renners van Team Emirates.

Pogacar rijdt de koers over ruim 180 kilometer ter voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen, de klassieker van zondag. De Sloveen neemt het op tegen onder anderen Mathieu van der Poel, in 2019 winnaar van Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar soleerde Dylan van Baarle naar de winst in Waregem.

Pogacar (23) won dit seizoen de Ronde van Verenigde Arabische Emiraten, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. In Milaan-Sanremo, gewonnen door zijn landgenoot Matej Mohoric, eindigde hij als vijfde. De kopman van Team Emirates wil zich deze week op de Belgische kasseien testen met het oog op de kasseienrit in de Tour de France van komende zomer. De Sloveen reed de Ronde van Vlaanderen vier jaar geleden bij de beloften en eindigde toen op de vijftiende plaats.

Motorcoureur Márquez mist GP in Argentinië vanwege oogprobleem

11:19 uur De Spaanse motorcoureur Marc Márquez ontbreekt komend weekeinde in de Grote Prijs van Argentinië in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse ziet nog steeds niet helemaal goed. Márquez moest ruim een week geleden de GP van Indonesië overslaan omdat hij bij een val in de warming-up een hersenschudding opliep.

Op de terugreis kreeg de 29-jarige Catalaan problemen met zijn zicht. Een oogarts concludeerde dat hij last heeft van diplopie (dubbelzien). Márquez miste de laatste twee grands prix van vorig seizoen vanwege hetzelfde probleem. Ook toen had de Spanjaard daarvoor bij een crash een hersenschudding opgelopen.

Márquez werd maandag weer onderzocht door de oogarts. „Het gaat aanzienlijk beter met de diplopie en het zicht van Marc wordt steeds beter”, meldt zijn Honda-team. „Hij volgt een conservatieve behandeling met regelmatige controles.”

Basketballers Miami Heat hebben eerste plek in NBA terug

08:17 uur De basketballers van Miami Heat hebben de koppositie in het oosten van de NBA heroverd. Na vier nederlagen op rij boekte de ploeg uit Florida tegen Sacramento Kings weer eens een overwinning: 123-100. Jimmy Butler was met 27 punten de topscorer.

Miami Heat boekte de 48e zege van het seizoen en daar staan 28 nederlagen tegenover. Boston Celtics had ook op 48 overwinningen kunnen komen, maar die ploeg verloor na verlenging bij Toronto Raptors: 115-112. Pascal Siakam was de topschutter bij de Canadese ploeg met 40 punten en de Kameroener pakte ook 13 rebounds.

In het westen won Memphis Grizzlies de topper tegen Golden State Warriors op overtuigende wijze: 123-95. De Grizzlies staan met 53 zeges op de tweede plek achter het ongenaakbare Phoenix Suns, de Warriors nemen met 48 overwinningen de derde plek in.

Over twee weken beginnen de play-offs in de NBA.