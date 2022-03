Sport Kort: motorcoureur Márquez mist GP in Argentinië vanwege oogprobleem

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorcoureur Márquez mist GP in Argentinië vanwege oogprobleem

11:19 uur De Spaanse motorcoureur Marc Márquez ontbreekt komend weekeinde in de Grote Prijs van Argentinië in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse ziet nog steeds niet helemaal goed. Márquez moest ruim een week geleden de GP van Indonesië overslaan omdat hij bij een val in de warming-up een hersenschudding opliep.

Op de terugreis kreeg de 29-jarige Catalaan problemen met zijn zicht. Een oogarts concludeerde dat hij last heeft van diplopie (dubbelzien). Márquez miste de laatste twee grands prix van vorig seizoen vanwege hetzelfde probleem. Ook toen had de Spanjaard daarvoor bij een crash een hersenschudding opgelopen.

Márquez werd maandag weer onderzocht door de oogarts. „Het gaat aanzienlijk beter met de diplopie en het zicht van Marc wordt steeds beter”, meldt zijn Honda-team. „Hij volgt een conservatieve behandeling met regelmatige controles.”

Basketballers Miami Heat hebben eerste plek in NBA terug

08:17 uur De basketballers van Miami Heat hebben de koppositie in het oosten van de NBA heroverd. Na vier nederlagen op rij boekte de ploeg uit Florida tegen Sacramento Kings weer eens een overwinning: 123-100. Jimmy Butler was met 27 punten de topscorer.

Miami Heat boekte de 48e zege van het seizoen en daar staan 28 nederlagen tegenover. Boston Celtics had ook op 48 overwinningen kunnen komen, maar die ploeg verloor na verlenging bij Toronto Raptors: 115-112. Pascal Siakam was de topschutter bij de Canadese ploeg met 40 punten en de Kameroener pakte ook 13 rebounds.

In het westen won Memphis Grizzlies de topper tegen Golden State Warriors op overtuigende wijze: 123-95. De Grizzlies staan met 53 zeges op de tweede plek achter het ongenaakbare Phoenix Suns, de Warriors nemen met 48 overwinningen de derde plek in.

Over twee weken beginnen de play-offs in de NBA.