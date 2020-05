Danny Blind kijkt terug op Ajax-succes van 1995: ’Ik wist wat ik achterliet’

24 mei 1995, Danny Blind met de Champions League. Koning (destijds prins) Willem-Alxander en Erica Terpstra delen mee in de vreugde. Ⓒ Hollandse Hoogte

Aanvoerder Danny Blind hield op 24 mei 1995 in Wenen als laatste speler van een Nederlandse club de Cup met de Grote Oren in de lucht. 25 Jaar na dato kijkt de ex-verdediger van Ajax terug op de historische Champions League-eindzege van de Amsterdammers. „Ik heb het onlangs voor het eerst teruggezien”, zegt hij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf.