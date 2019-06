Lieke Martens in een rolstoel de trein in

De aanvalster wordt later op de dag bij aankomst in Valenciennes onderzocht door de medische staf. Oranje strijdt zaterdag in de Noord-Franse stad met Italië om een plek in de halve finales van het WK. „Tijdens het juichen ging er iemand op mijn voet staan”, vertelde de Limburgse linksbuiten direct na de wedstrijd in het Roazhon Park. „Dat kan gebeuren.”

De vreugde was dan ook groot bij Oranje na de tamelijk miraculeuze ontsnapping tegen Japan. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman stond vrijwel de hele tweede helft onder grote druk, maar hield stand en wist in de laatste minuut via een rake strafschop van Martens zelfs de winst te pakken.

Heel wat speelsters hielden lichte klachten en pijntjes over aan het duel met Japan. Zo moest Merel van Dongen zich in de slotfase laten vervangen met hamstringklachten en klapte de enkel van Jackie Groenen dubbel bij een Japanse tackle. Beide speelsters wandelden een halve dag later echter soepel door het treinstation van Rennes. Getuige de vele kussens die mee waren, gebruiken de voetbalsters de treinreis van zo’n 3,5 uur naar Lille vooral om wat te slapen. Ze reizen het laatste stuk vanuit Lille naar Valenciennes weer met de bus.