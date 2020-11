Foto: bizarre beslissing grensrechter ontneemt PSV glaszuivere goal

Wat de assistent-grensrechter op dat moment aan het doen was is niet helemaal duidelijk toen hij zijn vlag op dat moment omhoog stak, want Malen stond zeker anderhalve meter vóór meerdere PAOK-spelers, op het moment van doorkoppen. Er is geen VAR aanwezig in de Europa League. De treffer ging in ieder geval niet door. PSV wist uiteindelijk de achterstand (het werd ook nog 0-2) om te draaien in een knappe 3-2 zege.

„Het was ongelooflijk dat die treffer werd afgekeurd, dat dacht ik op het moment zelf al”, zei Dumfries. „We zijn rustig gebleven en hebben na rust laten zien dat we beter zijn. We winnen deze wedstrijd verdiend.”

Het deed even denken aan de goal van Wamberto in de KNVB-bekerfinale van 2002 tussen FC Utrecht en Ajax, toen de kleine Braziliaan in blessuretijd drie meter buitenspel stond en uit die positie scoorde. Grensrechter Kloeg had het destijds niet gezien en keurde de goal goed. Ajax mocht toch gaan verlengen en won uiteindelijk na verlenging door een goal van Zlatan Ibrahimovic. Tot groot verdriet van heel Utrecht.