’Dieetduo’ Wortelboer en Bovendeert leidt Bloemendaal naar landstitel

Sport

Roel Bovendeert schiet hockeyers Bloemendaal naar 29e landstitel

De mannen van Bloemendaal hebben voor de 29e keer in de clubgeschiedenis de landstitel veroverd. De ploeg van Rick Mathijssen versloeg medefinalist Pinoké in een best-of-three-serie in tweeën. Na de overwinning van donderdag via shoot-outs gingen de Amsterdammers in Bloemendaal opnieuw kopje onder: ...