’Pijnlijke’ tweede plaats voor Wiebes achter oud-ploeggenote Kool in UAE Tour

Voor de 23-jarige Wiebes, nu rijdend voor SD Worx, was het om twee redenen een pijnlijke tweede plaats. In de slotfase was ze betrokken bij een valpartij, terwijl Kool bij Team DSM vaak ’slechts’ haar lead-out was.

Wiebes verruilde begin dit seizoen Team DSM voor SD Worx. Afgelopen jaar was ze oppermachtig in het vrouwenpeloton met 23 overwinningen. SD Worx had veel geld over voor de regerend Europees kampioene die in een paar jaar al 59 overwinningen behaalde.

Maar Kool was na 109 kilometer nu dus te sterk voor Wiebes in Dubai. De 23-jarige draagster van de leiderstrui kon dat nog maar nauwelijks geloven. „Het is een geweldig gevoel om de allereerste winnares te zijn van een rit in de UAE Tour voor vrouwen. Ik heb heel hard getraind voor deze koers en om dan een goede sprint neer te zetten is fantastisch”, aldus Kool.

De UAE Tour kent vier etappes en eindigt zondag.