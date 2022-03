Premium Het beste van De Telegraaf

’Kneiterhard racen’ Paralympics: Nederlandse skiërs en snowboarders koesteren concurrentie

De openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Peking vormt vrijdag het decor van ’het geloof in de kracht van sport om veranderingen teweeg te brengen’, zo luidt althans de wens van het Internationaal Paralympisch Comité. Daarmee verwijst het IPC naar de kernbeginselen en haar grondwet, nadat vanuit de sportwereld verbaasd werd gereageerd op het bericht dat de Russische en Wit-Russische sporters met een beperking mogen deelnemen aan de Winterspelen in China. De laatste twee ploegen doen mee onder een neutrale vlag en worden uitgesloten van de medaillespiegel.