Nog niet fitte Klaas-Jan Huntelaar ziet Schalke kansloos onderuit gaan tegen Bayern München

Schalke, zonder de nog niet geheel fitte Klaas-Jan Huntelaar, werd aan het begin van het seizoen met 8-0 afgedroogd door Bayern en was uit op eerherstel. Het was echter Bayern dat in de 33e minuut op voorsprong kwam via een rake kopbal van Thomas Müller.

Record Lewandowski

Robert Lewandowski verdubbelde de voorsprong voor Bayern in de tweede helft. Het is de achtste keer op rij dat hij scoort in een uitwedstrijd en daarmee heeft de Poolse spits een record te pakken.

Schalke probeerde met schoten van Suat Serdar en invaller Alessandro Schöpf iets aan de achterstand te doen, maar de pogingen gingen naast. Müller kopte in de slotfase nog de 3-0 binnen en David Alaba maakte er 4-0 van.

Bayern neemt afstand in Bundesliga

Bayern nam met de dertiende zege van het seizoen een grotere voorsprong op de concurrentie. RB Leipzig verloor zaterdag van FSV Mainz (3-2) en trainer Peter Bosz ging met Bayer Leverkusen onderuit tegen VfL Wolfsburg: 0-1. Borussia Dortmund had vrijdag al met 4-2 van Borussia Mönchengladbach verloren. Leverkusen en Wolfsburg volgen op tien punten van Bayern.

Schalke zag nummer 17 Mainz drie punten uitlopen. 1. FC Köln, dat zestiende staat en zondag nog in actie komt tegen Hoffenheim, heeft acht punten meer dan de hekkensluiter.

Klaas-Jan Huntelaar (l) kon nog niet meedoen. Ⓒ ANP/HH

