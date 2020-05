Tour-deelname in gevaar voor titelverdediger Egan Bernal?

De Colombiaanse minister van transport heeft laten weten dat de landsgrenzen én het luchtruim van het land tot 31 augustus gesloten blijven, nu de noodsituatie verlengd is door president Iván Duque vanwege het heersende coronavirus. En dat is dus twee dagen ná de start van La Grande Boucle.

„Als de noodsituatie qua gezondheid nog aanwezig is, kunnen we het internationale verkeer niet hervatten. Deze maatregel blijft dus van kracht, er is geen internationaal luchtverkeer in Colombia tot 31 augustus”, liet minister Angela María Orozco vervolgens weten tegen Vanguardia.

Naast Bernal komt dus ook de deelname van andere Colombiaanse renners in gevaar, zoals Nairo Quintana, Fernando Gaviria en Rigoberto Úran. Of er een uitzonderingspositie voor deze sporters wordt gemaakt, is maar de vraag. Eerder kregen ze wel voor elkaar dat zij wél buiten mochten trainen in Colombia.