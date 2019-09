Frenkie de Jong. Ⓒ BSR/Soccrates

HAMBURG - Een welgemeend advies voor de trainer van FC Barcelona, Ernesto Valverde. ’Geef Frenkie meer vrijheid’. Spaanse en Engelse media waren na de door Nederland gewonnen clash met Duitsland in Hamburg lyrisch over het spel van Frenkie de Jong. Waar De Jong door Valverde in Camp Nou ergens op de linkerkant van zijn sterrenensemble wordt geparkeerd, ruimt bondscoach Ronald Koeman voor zijn spelbepaler steevast een vrije rol in om bij Oranje de opbouw van achteruit te verzorgen.