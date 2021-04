Rapport misstanden in gymsport: maak excuses en regel schadevergoeding

Nog steeds is er sprake van grensoverschrijdend gedrag in de gymsport, concluderen de opstellers. Er wordt gesteld dat het tegenwoordig minder gaat om fysiek of mentaal geweld maar dat bijvoorbeeld het doortrainen met blessures met name in de top van het vrouwenturnen nog voorkomt.

Onder anderen voormalig topturnsters benoemden tegenover de onderzoekers Marjan Olfers en Anton van Wijk een algehele angstcultuur. Zij spraken over „het constant leven onder bedreiging van vernederen, beledigen, negatieve kritiek geven, voor de groep voor gek zetten, schreeuwen, manipuleren, intimideren, isoleren, uitschelden, dwang, chantage, controleren, dreiging, het doortrainen met blessures en het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies.”

De onderzoekers stellen dat het mogelijk is dat vooral slachtoffers hebben meegewerkt aan het onderzoek. „Maar dit laat onverlet dat de gerapporteerde misstanden ernstig zijn.”

Bekijk ook: Excuses gymnastiekbond KNGU aan slachtoffers turnmisbruik

Onder huidige sporters is er volgens het rapport minder sprake van wantoestanden. Wel worden naast het ’doortrainen met blessures’ ook andere vormen van mentaal geweld genoemd zoals het niet mogen geven van de eigen mening. Ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag (fysiek geweld en verkrachting) worden vrijwel niet door de huidige sporters gerapporteerd.

Schadevergoedingen

In het rapport wordt ook gepleit voor schadevergoedingen voor bepaalde slachtoffers. Die bevinden zich met name in de groep oud-sporters. Volgens de literatuur, experts en sporters zelf, ondervindt een deel van hen schade van wat zij in de gymsport hebben meegemaakt. „Er is minimaal een tegemoetkoming op zijn plaats als erkenning van het leed dat is aangedaan.”

Maar de sportorganisatie(s) hebben volgens de onderzoekers geen kennis en ervaring met de verdeling van gelden. Er wordt daarom geadviseerd tot het oprichten van een instelling die criteria kan opstellen en in staat is de vergoedingen op verantwoorde wijze toe te kennen.

Ook wordt in het rapport gepleit voor goede nazorg van de slachtoffers. „Er dient onderzoek gedaan te worden naar een goed hulptraject voor de slachtoffers. Zij krijgen op dit moment niet altijd de specialistische en langdurige zorg die zij nodig hebben.”

Trainers niet alleen met pupillen

De onderzoekers bepleiten verder dat in de turnhal die trainers niet alleen mogen zijn met hun pupillen: „In beginsel is een trainer niet alleen in een turnhal. Hoe hoger het aantal uren dat een sporter in de turnhal besteedt aan de gymsport, des te belangrijker is het dat naast de trainer iemand aanwezig is die in staat is om de trainer aan te spreken, indien nodig.”

De onderzoekers adviseren te overwegen de financiering van de topsport los te koppelen van de prestaties. „Dit kan voorkomen dat de druk op prestaties een gezond klimaat gaat overvleugelen.”

Marjan Olfers, een van de samenstelelrs van het rapport. Ⓒ HH/ANP

In het lijvige rapport (414 pagina’s dik) staan meer adviezen voor sportkoepel NOC*NSF. „Ondersteun de bond bij het ontwikkelen van een visie op leeftijdsgrenzen en lobby daarvoor. Ontwikkel specifiek beleid voor de vroeg-ontwikkelsporten, ook in het kader van opleidingen. Overall zal het opleidingsniveau in de volle breedte omhoog moeten en geïnvesteerd moeten worden in nieuwe talentvolle trainers.”

Netflix

De directe aanleiding voor het rapport was de Netflix-documentaire Athlete A, over het misbruikschandaal in de Verenigde Staten rond sportarts Larry Nassar en berichten van misstanden wereldwijd in het turnen. Later bekende de Nederlandse turncoach Gerrit Beltman dat hij jarenlang jonge turnsters tijdens trainingen had mishandeld en vernederd en volgden getuigenissen van vergelijkbare praktijken bij andere coaches.

Het onderzoek van Verinorm staat los van de tuchtzaken die lopen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De KNGU en het Centrum Veilige Sport Nederland speelden zo’n zeventig klachten door naar het ISR, waarbij het om in meer dan dertig turntrainers gaat. Bij de eerste uitspraak werd oud-bondscoach Gerben Wiersma vorige week vrijgesproken.