Sport Kort: Australië vestigt record in WK-kwalificatie met elf zeges op rij

Hockeysters India en Spanje voor één jaar in Pro League

11.09 uur: De hockeysters van India en Spanje doen komend seizoen mee aan de Pro League. Deze twee landen vervangen Australië en Nieuw-Zeeland, die vanwege de coronapandemie niet kunnen meedoen aan de landencompetitie. De Nederlandse hockeysters beginnen de Pro League woensdag in het Wagener-stadion tegen België.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan won de eerste twee edities van de Pro League, in 2019 en 2021. Afgelopen seizoen werd de competitie niet volledig uitgespeeld, omdat Australië en Nieuw-Zeeland vanwege de coronarestricties amper konden reizen. De twee landen uit Oceanië meldden zich vorige maand af voor de derde editie van de Pro League, zowel bij de mannen als de vrouwen.

De internationale hockeyfederatie FIH heeft India, dat onder leiding van bondscoach Sjoerd Marijne als vierde eindigde op de Spelen, en Spanje voor één jaar als vervangers uitgenodigd. Bij de mannen maken die twee landen al deel uit van het vaste deelnemersveld. Marijne stopte na de Spelen en keerde als clubtrainer terug bij Tilburg.

De Nederlandse hockeysters heroverden in Tokio hun olympische titel en zijn nu op alle grote toernooien titelhouder.

Australië vestigt record in WK-kwalificatie met elf zeges op rij

09.00 uur: De Australische voetballers hebben met hun elfde overwinning op rij een record gevestigd in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Graham Arnold versloeg Oman in Doha met 3-1 en overtrof daarmee de prestatie van Mexico, Spanje en Duitsland. Die landen boekten op weg naar de WK’s van respectievelijk 2006, 2010 en 2018 tien overwinningen achter elkaar in de kwalificatie. Voor Spanje en Duitsland gold dat de kwalificatie ook uit tien wedstrijden bestond.

De recordreeks van Australië begon in september 2019. In de tweede ronde van het lange kwalificatietraject in Azië zetten de ’Socceroos’ hun acht groepswedstrijden allemaal in winst om. In de derde ronde volgden overwinningen op China, Vietnam en Oman. „Dit is iets om later met een goed gevoel op terug te blikken, zeker omdat we tien van de elf overwinningen buitenshuis hebben behaald”, zegt Arnold, oud-speler van NAC Breda. „Maar voor mij telt nu alleen de volgende wedstrijd, dinsdag tegen Japan. Dan willen we er twaalf zeges van maken.”

De nummers 1 en 2 van de twee poules in Azië plaatsen zich voor het WK van volgend jaar in Qatar. De twee nummers 3 strijden samen om een plek in de intercontinentale play-off.