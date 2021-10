Sport Kort: Succes voor zwemster Kira Toussaint in Boedapest

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wereldbekerzege zwemster Toussaint op 100 meter rugslag

20.48 uur: Zwemster Kira Toussaint heeft bij de wereldbeker op de kortebaan in Boedapest de 100 meter rugslag gewonnen. Ze tikte aan in een tijd van 55,72 seconden. De Australische wereldrecordhoudster Minna Atherton eindigde als tweede in 56,58.

Toussaint zegevierde donderdag in Boedapest ook al op de 50 meter rugslag. "Winnen is altijd fijn, ik ben blij met mijn race. Het is alweer even geleden dat ik 55,7 heb gezwommen", reageerde Toussaint, die op dit nummer een persoonlijk record heeft staan van 55,17. "Het plan was hard weg te gaan en dat is gelukt."

Arno Kamminga moest op de schoolslagsprint Peter Stevens (26,22) voor zich dulden. De Sloveen was 0,03 sneller dan de Katwijker die 26,25 over de 50 meter zwom. "Een slordige race maar een goede tijd. Net geen eerste. De vorm is er. Op naar morgen, de 200 meter", liet Kamminga weten. Hij won donderdag de 100 meter schoolslag.

Maaike de Waard was goed voor de derde medaille in de Duna Arena. Op de 50 meter vlinderslag (25,27) pakte ze brons. De Australische Emma McKeon (24,97) was de snelste, voor haar landgenote Holly Barrett (25,09).

Beachvolleyballers Varenhorst en Van de Velde naar laatste acht

19.52 uur: Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van de World Tour Finals in Cagliari. Het Nederlandse duo was in Italië in de laatste groepswedstrijd de Letten Martins Plavins en Edgars Tocs de baas. Het werd 21-16 21-14. Door de zege eindigde Varenhorst/Van de Velde als tweede in de poule.

Later op vrijdag spelen ook Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hun laatste groepswedstrijd. Van hun eerste drie duels hebben zij er twee gewonnen. Op vrijdag werden Cherif Younousse en Ahmed Tijan uit Qatar met 21-16 21-18 verslagen.

Ook Van der Goes en Blom in top 10 in Military Boekelo

18:24 uur In navolging van Tim Lips hebben ook Willemina van der Goes-Petter (49) en Merel Blom (35) hun entree gemaakt in de top 10 van de Military Boekelo-Enschede. Lips, die donderdag al in actie kwam, blijft tweede.

Van der Goes-Petter (met Ekino) en Blom (met Ceda N.O.P.) kwamen respectievelijk tot 26,1 en 26,2 minpunten. De 36-jarige Lips (met Lady Chin) staat op 24,5 minpunten. De Duitse Sophie Leube (met Jadore Moi) hield met 24,4 minpunten de leiding en de Amerikaanse Tamra Smith bleef derde (24,7) met Danito.

"We hebben niet het beste jaar achter de rug, maar wat ik heb gezien geeft vertrouwen voor de toekomst", aldus bondscoach Andrew Heffernan. "Ik heb genoten van de ritten van Lips, Van der Goes en Merel Blom. Voor morgen hoop ik dat de ruiters in de cross hun verstand blijven gebruiken. Dan moet het mogelijk zijn dat ze allemaal zonder hindernisfouten over de eindstreep komen. Al zal de ene ruiter daarvoor iets meer tijd nodig hebben dan de ander."

Omdat op de eerste dag van Military Boekelo-Enschede alleen de ruiters in actie kwamen die deel uitmaken van een landenteam, traden in het landenklassement geen wijzigingen op. Nederland staat daarin vijfde.

Zaterdag volgt de crosscountry en zondag staat het afsluitende springparcours op het programma.

Wielrenster Wiebes opnieuw de beste in sprint in Women’s Tour

16:41uur Lorena Wiebes heeft in Women’s Tour in Groot-Brittannië ook de vijfde etappe op haar naam geschreven. De 22-jarige Wiebes was na een rit van 95,4 kilometer, van Colchester naar Clacton, de beste in een massasprint. Donderdag was Wiebes ook in Southend-on-Sea al de snelste renster.

Wiebes was in Clacton sneller dan de Italiaanse Elisa Balsamo (Valcar-Travel & Service) en landgenote Marjolein van ’t Geloof (Drops-Le Col).

Met nog 16 kilometer te fietsen werd de ontsnapte Hayley Simmonds bijgehaald. Daarna probeerden nog enkele vrouwen een sprint te voorkomen, maar tevergeefs. Team DSM, de ploeg van Wiebes, hield de controle en Wiebes sprintte met overmacht naar haar tweede zege op rij.

Demi Vollering behield de leiderstrui. Zaterdag is de laatste etappe van de Women’s Tour.

Oud-speler Klok nieuwe bondscoach beachvolleybalsters

14:35 uur Marko Klok (53) wordt de nieuwe bondscoach van de vrouwenteams van Beachvolleybal Team Nederland (BTN). De Monnickendammer begint op 1 november als opvolger van Richard de Kogel, die de functie sinds 2016 invulde.

Oud-international Klok speelde 378 interlands in de zaal en won landstitels in België, Nederland en Italië. Met de nationale ploeg won hij zilver op de Olympische Spelen van 1992 en nam hij deel aan de Spelen van 2004. Bovendien werd hij met Michiel van der Kuip in 1995 Europees kampioen beachvolleybal.

„Ik ben vereerd om aan de slag te gaan in Den Haag als bondscoach van de beachvolleybalsters”, zegt Klok. „De manier waarop BTN werkt, past bij mijn ambitie: altijd gaan voor het allerhoogste. Alles wat ik doe als trainer/coach staat in het teken van winnen en ik werk het liefst met atleten voor wie dat ook geldt.”

Oud-winnaar Stacey bij Team De Rooy terug in Dakar Rally

13:00 uur Rallyrijder Hans Stacey keert begin volgend jaar in Saudi-Arabië terug in de Dakar Rally. De 63-jarige Brabander won in 2007 de laatste editie van Dakar op Afrikaans grondgebied, in 2006 en 2012 eindigde hij als tweede in het klassement bij de trucks. Hij deed in 2015 voor het laatst mee aan de beroemde rally en won toen vier etappes door Zuid-Amerika, waarvan de laatste drie op rij.

Komend jaar keert Stacey in een van de Iveco-trucks van zijn neef Gerard de Rooy terug in de rally. De routinier vervangt de Argentijn Federico Villagra, die zich terugtrok. „Het is een onverwacht leuke ontwikkeling om in drie continenten de Dakar te kunnen rijden.”

Nederlandse wielerkoers ZLM Tour volgend jaar in juni

13:07 uur De Nederlandse wielerwedstrijd ZLM Tour wordt volgend jaar van 8 tot en met 12 juni gehouden. De wedstrijd staat op de UCI-kalender als onderdeel van de zogenoemde ProSeries, waarmee de wedstrijd direct onder de topwedstrijden van de UCI World Tour-kalender valt.

De organisatie zegt nog bezig te zijn met het samenstellen van het etappeschema. Vermoedelijk gaat de koers grotendeels bestaan uit voor sprinters geschikte wedstrijden in Zeeland en Noord-Brabant. Naar verwachting komt er ook een rit in Limburg.

„De datum van 2022 is gunstig op de internationale kalender ter voorbereiding op de Tour de France en de Ronde van Spanje, met dit jaar de start in Nederland”, zegt Joost van Wijngaarden, projectleider ZLM Tour 2022. „De klimmers kunnen zich voorbereiden in het Critérium du Dauphiné en de sprinters kunnen deelnemen aan de ZLM Tour om vervolgens door te reizen naar de Ronde van België. We hopen hierdoor nog meer teams en bekende renners uit de World Tour aan de start te krijgen.”

Kazachstan prominent in beeld bij wielerploeg Astana

12.39 uur: De wielrenners van Astana gaan komend seizoen met de naam Kazachstan op hun tenue rijden. Na het vertrek van sponsor Premier Tech springt de overheid van het Oost-Europese land bij. De ploeg heet met ingang van 2022 officieel Astana Qazaqstan Team.

„De naam van onze staat komt te staan op het shirt van de renners en in het nieuwe logo van de ploeg”, zegt de voorzitter van de Kazachstaanse wielerbond. „We willen hiermee ons land promoten in de wereld en helpen om het wielrennen in Kazachstan te ontwikkelen.”

De Kazachen stapten in 2006 het wielerpeloton in; eerst als sponsor van een Spaans team, maar al snel werd de Astana-ploeg opgericht. Een groep staatsbedrijven fungeert als geldschieter. Aleksandr Vinokoerov was in de eerste jaren kopman van de ploeg en werd daarna manager.

Vlak voor de Tour de France van dit jaar werd de 48-jarige Vinokoerov als ploegbaas uit zijn functie gezet, om „persoonlijke redenen.” Na het vertrek van de Canadese cosponsor Premier Tech mag Vinokoerov echter terugkeren bij ’zijn’ ploeg. „Het is een eer om weer manager van dit team te worden”, aldus de olympisch kampioen van 2012, die tijdens zijn carrière een grote erelijst opbouwde, maar ook werd geschorst vanwege doping.

Astana heeft voor volgend seizoen onder anderen de Italianen Gianni Moscon en Vincenzo Nibali aangetrokken. Nibali won in dienst van de ploeg in 2014 de Tour de France.

Hockeysters India en Spanje voor één jaar in Pro League

11.09 uur: De hockeysters van India en Spanje doen komend seizoen mee aan de Pro League. Deze twee landen vervangen Australië en Nieuw-Zeeland, die vanwege de coronapandemie niet kunnen meedoen aan de landencompetitie. De Nederlandse hockeysters beginnen de Pro League woensdag in het Wagener-stadion tegen België.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan won de eerste twee edities van de Pro League, in 2019 en 2021. Afgelopen seizoen werd de competitie niet volledig uitgespeeld, omdat Australië en Nieuw-Zeeland vanwege de coronarestricties amper konden reizen. De twee landen uit Oceanië meldden zich vorige maand af voor de derde editie van de Pro League, zowel bij de mannen als de vrouwen.

De internationale hockeyfederatie FIH heeft India, dat onder leiding van bondscoach Sjoerd Marijne als vierde eindigde op de Spelen, en Spanje voor één jaar als vervangers uitgenodigd. Bij de mannen maken die twee landen al deel uit van het vaste deelnemersveld. Marijne stopte na de Spelen en keerde als clubtrainer terug bij Tilburg.

De Nederlandse hockeysters heroverden in Tokio hun olympische titel en zijn nu op alle grote toernooien titelhouder.

Australië vestigt record in WK-kwalificatie met elf zeges op rij

09.00 uur: De Australische voetballers hebben met hun elfde overwinning op rij een record gevestigd in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Graham Arnold versloeg Oman in Doha met 3-1 en overtrof daarmee de prestatie van Mexico, Spanje en Duitsland. Die landen boekten op weg naar de WK’s van respectievelijk 2006, 2010 en 2018 tien overwinningen achter elkaar in de kwalificatie. Voor Spanje en Duitsland gold dat de kwalificatie ook uit tien wedstrijden bestond.

De recordreeks van Australië begon in september 2019. In de tweede ronde van het lange kwalificatietraject in Azië zetten de ’Socceroos’ hun acht groepswedstrijden allemaal in winst om. In de derde ronde volgden overwinningen op China, Vietnam en Oman. „Dit is iets om later met een goed gevoel op terug te blikken, zeker omdat we tien van de elf overwinningen buitenshuis hebben behaald”, zegt Arnold, oud-speler van NAC Breda. „Maar voor mij telt nu alleen de volgende wedstrijd, dinsdag tegen Japan. Dan willen we er twaalf zeges van maken.”

De nummers 1 en 2 van de twee poules in Azië plaatsen zich voor het WK van volgend jaar in Qatar. De twee nummers 3 strijden samen om een plek in de intercontinentale play-off.