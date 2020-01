Fenomeen Erling Haaland doet het weer voor Dortmund

Erling Braut Haaland maakte als invaller een hattrick tegen Augsburg. Tegen Köln startte de 19-jarige Noor desondanks op de reservebank. Haland zag de Portugese middenvelder Raphaël Guerreiro al in de 1e minuut de score openen: 1-0. Marco Reus zorgde na een half uur voor de 2-0.

Na de rust liep Dortmund via Jadon Sancho verder uit. Mark Uth, oud-speler van Heerenveen en Heracles, scoorde tegen voor Köln (3-1).

Haaland kwam in de 65e minuut in het veld voor de Belg Thorgan Hazard. Weer wist hij te scoren, twee keer ditmaal, in de 77e en 87e minuut: 4-1 en 5-1.

Dortmund steeg door de zege naar de derde plaats in de Bundesliga, met vier punten achterstand op koploper RB Leipzig. Leipzig gaat zaterdag op bezoek bij Eintracht Frankfurt.