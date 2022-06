’Driepuntkoning’ Stephen Curry zet Warriors weer naast Celtics in NBA-finale

Vooral dankzij de 34-jarige Amerikaan is de stand in de finale weer in evenwicht: 2-2. De basketballers van de Celtics wonnen het eerste en het derde duel, maar de Warriors herstelden zich steeds direct daarna. Wedstrijd vijf vindt maandag plaats in San Francisco, drie dagen later is het zesde duel in Boston. Als een zevende wedstrijd nodig is, dan wordt die volgende week zondag in San Francisco gespeeld.

Al dertig keer eerder stond het in de NBA-finale na vier wedstrijden 2-2. In 22 gevallen ging de titel naar de ploeg die ’Game Five’ won.

„We wisten hoe belangrijk deze wedstrijd was”, zei Curry, van wie het vooraf onzeker was of hij wel zou kunnen spelen in Boston. De vedette van de Warriors had in de vorige wedstrijd een enkelblessure opgelopen. „Gelukkig viel het allemaal mee. Deze zege maakt de 5,5 uur lange vliegreis terug naar huis een stukje aangenamer.”

Curry werd in 2015, 2017 en 2018 kampioen van de NBA met Golden State Warriors. „Hij laat ons niet verliezen”, zei ploeggenoot Draymond Green, die ook bij de laatste drie titels van de Warriors was betrokken. „Ik merkte de afgelopen dagen aan zijn houding al dat hij wilde vlammen. Dat deed hij en wij konden hem volgen.” Coach Steve Kerr noemde het optreden van Curry ’gewoon verbazingwekkend’.

