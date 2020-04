’Tsunami voor sport komt eraan’

Ⓒ De Telegraaf

De tentakels van Covid-19 hebben ook de amateurtak van de sportwereld stevig in hun greep. Ook al lijkt de situatie vooralsnog onder controle, er doemen grote problemen op. Nu leunen verenigingen en clubs vooral op de loyaliteit van leden, maar daartegenover staat dat binnen diverse takken sprake is van forse inkomstenderving én kosten als (hoge) huren voor sportcomplexen lopen veelal door. Een rondje langs diverse sportbonden in Nederland wijst uit dat er wordt gevreesd voor de toekomst. Worden de alarmerende signalen niet tijdig opgepikt, dan ligt er na de corona- en economische crisis ook een ’sportieve crisis’ op de loer.