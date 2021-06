Amy Pieters verrast favorieten en wordt Nederlands kampioene op de weg

Een kopgroepje van vijf dicteerde de wedstrijd: Van Anrooij, Pieters, Van der Burg, Swinkels en Stultiens reden voorop. Femke Markus ging vanuit het peloton erachteraan, maar kwam in een ’chasse patate’ terecht.

Van Vleuten schoot op 21 km voor de finish weg uit het peloton om het gat te dichten. Ze kreeg Lucinda Brand met zich mee. Maar veel medewerking in het peloton was er niet, waardoor uiteindelijk de kopgroep verder kon wegrijden. De favorieten keken vooral naar elkaar, bovendien had bijvoorbeeld iemand als Van der Breggen ploeggenoot Pieters in de kopgroep.

En die reed juist weg op een van de vele beklimmingen op de VAM-berg, met nog twee rondes te gaan en genoeg voor de zege en de Nederlandse titel. Het is voor Pieters haar eerste titel op de weg.

Pieters werd eerder al tweede in 2015 en 2018 op het NK en pakte in 2019 brons. In 2019 veroverde ze de titel bij het EK wielrennen op de weg in Alkmaar.

„Ik dacht: ik probeer het een keer. En toen was ik ineens weg. Op het moment dat je daar dan rijdt, heb je geen weg meer terug en ben ik vol doorgereden”, zei de wielrenster van SD Worx bij de NOS. Waar de voorsprong nog even bleef hangen rond de 20 seconden, kwam Pieters uiteindelijk met een marge van meer dan 2 minuten alleen over de finish. „De laatste keer VAM-berg was wel zwaar.”

Pieters zal de Nederlandse kampioenstrui voorlopig niet kunnen laten zien. Ze gaat zich nu richten op de Olympische Spelen van Tokio, waar ze met Kirsten Wild bij het baanwielrennen meedoet aan de koppelkoers. „We gaan ons nu voorbereiden in Portugal en trainen dan nog twee weken in Apeldoorn. Daarna gaan we er al heen”, zei ze over haar olympische voorbereiding.