Opvallend: ’Tokio ook te heet voor olympisch golf’

Volgens Shigefumi Matsuzawa is de geplande speellocatie, de Kasumigaseki Golf Club, de heetste plek in heel Japan in de periode van eind juli tot begin augustus.

„We kunnen zonder overdrijven stellen dat een buitensportevenement houden in de heetste regio van Japan bijzonder onverantwoordelijk is”, schrijft de politicus in een brief aan IOC-voorzitter Thomas Bach. Hij beroept zich op wetenschappelijk meteorologisch onderzoek en vreest voor de gezondheid van spelers, vrijwilligers en toeschouwers.

Het IOC heeft zelf al bedacht dat de marathon voor vrouwen en mannen en het snelwandelen vanwege de verwachte hitte beter verplaatst kunnen worden van Tokio naar het veel koelere Sapporo. Het organisatiecomité van Tokio 2020 is daarmee overigens nog niet akkoord gegaan.