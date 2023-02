Ten Hag en Xavi steken loftrompet over elkaar in aanloop naar ’finale-waardig affiche’

ManUnited heeft onder zijn leiding de weg omhoog weer gevonden en staat derde in de Premier League. Barcelona vloog er weliswaar in de groepsfase van de Champions League uit maar is wel de koploper in La Liga. Beide clubs hebben ook een rijke Europese historie, met samen acht titels in de Champions League en voorloper Europa Cup 1.

„We kijken uit naar deze wedstrijd, een finale waardig. Het wordt ongetwijfeld een geweldig duel. Ik hoop dat bij Barcelona en bij ons iedereen fit is zodat we een wedstrijd op het allerhoogste niveau zien”, zei Ten Hag, die vorig jaar de overstap maakte van Ajax naar Manchester.

Ten Hag treft donderdag Xavi op de bank bij de tegenstander. Het is een bijzondere ontmoeting, zei de Tukker. „Ik bewonderde hem al als speler: de manier waarop Barcelona voetbalde met hem. Hij was zo belangrijk voor de ploeg. En je ziet nu ook aan hoe ze voetballen dat het zijn team is. Ik zie ze graag spelen.”

Xavi staat met FC Barcelona aan kop in La Liga. Ⓒ ANP/HH

Andersom was Xavi ook vol lof. „Ten Hag heeft United totaal veranderd. Als je ze aan het begin van het seizoen zag en nu... Hij heeft het moeilijk gehad, maar hij doet het geweldig. Het was tijd om United weer in deze staat te zien. Hij is een geweldige coach. Het was niet makkelijk om de situatie bij United om te draaien. Hij is een aanvallende trainer en laat dat bijna iedere wedstrijd zien. Hij is een voorbeeld.”

Lisandro Martínez en huurling Marcel Sabitzer ontbreken wegens een schorsing bij United, waar Casemiro wel beschikbaar is. In de Premier League was de Braziliaan voor drie duels geschorst. Anthony Martial en Scott McTominay ontbraken woensdag op de training wegens blessures.