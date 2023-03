Sparta zet opmars voort met prima zege in Emmen

Sparta kreeg al in de eerste minuut de kans om de score te openen. Een schot van Saito werd door verdediger Mike te Wierik nog tot hoekschop verwerkt. Het spel van de thuisclub kon maar matig bekoren. Applaus was er slechts in de 12e minuut voor Emmen-voorzitter Ronald Lubbers, die vanwege gezondheidsredenen zijn werkzaamheden voorlopig heeft neergelegd.

Saito maakte kort voor rust de 1-0. Nadat hij vanaf links het strafschopgebied tussen twee Emmen-verdedigers door was binnengedrongen, haalde hij met rechts uit in de verre hoek. Daarmee scoorde de Japanner voor de derde wedstrijd op rij.

Sparta was ook na rust de gevaarlijkste ploeg. Eerst kopte Arno Verschueren in uit een vrije trap Van Crooij. Doelman Mickey van der Hart redde en Bart Vriends kreeg in de rebound de bal ook niet over de doellijn. Niet veel later kopte Verschueren tegen de lat.

Pas na ruim een uur kwam Emmen dan toch wat opzetten. Het leidde tot een kans met het hoofd voor invaller Ahmed El Messaoudi, maar doelman Nick Olij was paraat. Van Crooij zorgde twee minuten voor tijd voor de 2-0.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie