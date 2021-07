Fan van hier tot Tokio: pyjama in plaats van leeuwenpak

Begin augustus 2012 proost het gezin Kromowidjojo op het succes van Ranomi. Haar broer Chjanoy (l.) steelt tijdens die Spelen onbedoeld de show op de tribune. Ⓒ René Bouwman

Met velen tegelijk trekken ze doorgaans naar de plek waar hun broer of zus, kind of partner meedoet aan de Olympische Spelen. Het maakt die familieleden niet uit of ze nu naar Rio de Janeiro, Londen of Peking moeten reizen om hun naasten te steunen tijdens de belangrijkste momenten van hun sportloopbaan. Maar in Tokio zijn geen toeschouwers welkom en dus werden veel reisplannen gecanceld. De Telegraaf sprak met enkele ’thuisblijvers’, die nu niet vanaf de tribune in een oranje outfit meeleven , maar thuis op de bank gehuld in pyjama moeten toekijken.