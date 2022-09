De Graafschap verrast met aantrekken tennisster Richel Hogenkamp

„Ik denk dat we in Richel een persoon hebben binnengehaald die zowel qua karakter als functie-inhoudelijk een meerwaarde is voor de club”, zegt technisch manager Peter Bijvelds. „Zij kent uiteraard het klappen van de zweep als sportster op topniveau. Richèl komt uit Doetinchem en heeft een seizoenkaart bij De Graafschap gehad. Ze heeft dus affiniteit met de club en ook met voetbal. We hebben erg veel vertrouwen in Richèl en zijn erg blij dat ze binnen onze club is.”

Hogenkamp haalde de top 100 van de wereldranglijst en deed aan alle grandslamtoernooien meerdere keren mee. Ze bereikte in 2015 als qualifier de tweede ronde van Wimbledon. Dat lukte een jaar later ook op de US Open en in 2017 op Roland Garros. Hogenkamp bereikte dat jaar haar hoogste positie op de wereldranglijst: 94e.

De Doetinchemse won zestien ITF-toernooien, maar op de WTA Tour lukte het haar niet om een titel te winnen. Enkele weken geleden besloot Hogenkamp vanwege een aanhoudende voetblessure om, in ieder geval voorlopig, te stoppen met tennissen. Begin dit jaar bleef ze steken in de laatste kwalificatieronde voor de Australian Open, op Roland Garros werd ze in de eerste ronde van de kwalificaties uitgeschakeld. Ze is tot buiten de top 300 van de mondiale ranking gezakt. Haar laatste optreden was in juni op een ITF-toernooi in Spanje.